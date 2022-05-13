«Даллас» сравнял счет в серии с «Финиксом»

«Даллас» обыграл «Финикс» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 113:86. Счет в серии стал равный — 3-3.

Седьмой матч в серии состоится 15 мая на паркете «Санс». Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

«Даллас» — «Финикс» — 113:86 (28:25, 32:20, 34:27, 19:14)

Д: Дончич (33 + 11 подборов), Буллок (19), Брансон (18), Динуидди (15).

Ф: Эйтон (21 + 11 подборов), Букер (19), Пол (13).

Счет в серии: 3-3.