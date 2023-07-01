Харден является рекордсменом НБА по количеству запросов на обмен в XXI веке

Разыгрывающий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден запросил обмен третий раз за свою карьеру. Он вышел на чистое первое место в истории лиги по этому показателю в XXI веке.

«XXI век. Таблица лидеров по запросам на обмен. Харден — 3, Кайри — 2, Дуайт — 1, Кавай — 1, Кобе — 1, Кей Ди — 1, Батлер — 1, Шак — 1, Пол — 1, Кидд — 1, Айверсон — 1, Винс — 1, Макгрэйди — 1, Гарнетт — 0,5, Пирс — 0, Яннис — 0, Леброн — 0, Данкан — 0, Йокич — 0, Дирк — 0, Карри — 0, Уэйд — 0. Поздравления Хардену», — написал журналист Билл Симмонс в Twitter.

В сезоне-2022/23 Харден сыграл 58 матчей в НБА, набирая в среднем 21,0 очка, 6,0 подбора и 10,7 передачи.