Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 00:57

Харден является рекордсменом НБА по количеству запросов на обмен в XXI веке

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джеймс Харден.
Фото USA Today Sports

Разыгрывающий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден запросил обмен третий раз за свою карьеру. Он вышел на чистое первое место в истории лиги по этому показателю в XXI веке.

«XXI век. Таблица лидеров по запросам на обмен. Харден — 3, Кайри — 2, Дуайт — 1, Кавай — 1, Кобе — 1, Кей Ди — 1, Батлер — 1, Шак — 1, Пол — 1, Кидд — 1, Айверсон — 1, Винс — 1, Макгрэйди — 1, Гарнетт — 0,5, Пирс — 0, Яннис — 0, Леброн — 0, Данкан — 0, Йокич — 0, Дирк — 0, Карри — 0, Уэйд — 0. Поздравления Хардену», — написал журналист Билл Симмонс в Twitter.

В сезоне-2022/23 Харден сыграл 58 матчей в НБА, набирая в среднем 21,0 очка, 6,0 подбора и 10,7 передачи.

Джеймс Харден. «Филадельфия» хочет обменять Хардена
баскетбол
НБА
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джеймс Харден
0
Читайте также
Правительство Чехии запретило выдавать визы спортсменам из России
Решающая встреча между Мбаппе и руководством «ПСЖ» состоится 30 июня
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джеймс Харден хочет продолжить карьеру в «Клипперс»
Новости
RSS RSS
Все новости