Джеймс Харден хочет продолжить карьеру в «Клипперс»

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден хочет продолжить карьеру в «Клипперс», сообщил обозреватель The Athletic Сэм Эмик.

«На стороне Хардена присутствует большой оптимизм по поводу того, что его отправят именно в «Клипперс», — рассказал Эмик.

Отмечается, что «Сиксерс» попробуют убедить 33-летнего американца подписать долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что Харден воспользовался опцией продления соглашения, но только до конца сезона-2023/24. Баскетболистом также интересуется «Майами».

В сезоне-2022/23 он сыграл 58 матчей в «регулярке» НБА, набирая в среднем 21 очко, 6 подборов и 10,7 передачи.