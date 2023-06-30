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Джеймс Харден хочет продолжить карьеру в «Клипперс»

Руслан Минаев
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Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден хочет продолжить карьеру в «Клипперс», сообщил обозреватель The Athletic Сэм Эмик.

«На стороне Хардена присутствует большой оптимизм по поводу того, что его отправят именно в «Клипперс», — рассказал Эмик.

Отмечается, что «Сиксерс» попробуют убедить 33-летнего американца подписать долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что Харден воспользовался опцией продления соглашения, но только до конца сезона-2023/24. Баскетболистом также интересуется «Майами».

В сезоне-2022/23 он сыграл 58 матчей в «регулярке» НБА, набирая в среднем 21 очко, 6 подборов и 10,7 передачи.

баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джеймс Харден
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