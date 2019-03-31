Харден набрал 50 очков, "Хьюстон" лишил "Сакраменто" шансов на плей-офф

"Хьюстон" обыграл "Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА - 119:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник Джеймс Харден, который сделал трипл-дабл - 50 очков, 11 подборов и 10 передач.

После этого поражения "Кингз" потеряли шансы на плей-офф. Тем самым оперделились все участники плей-офф от Западной конеференции: "Голден Стэйт", "Денвер", "Портленд", "Хьюстон", "Юта", "Клипперс", "Оклахома" и "Сан-Антонио".

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" - "Сакраменто" - 119:108 (35:32, 28:28, 28:33, 28:15)

Х: Харден (50+11 подборов+10 передач), Капела (24), Пол (22).

С: Богданович (24), Хилд (21), Бэгли (20).

"Бруклин" - "Бостон" - 110:96 (17:21, 32:27, 33:22, 28:26)