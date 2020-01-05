«Голден Стэйт» уступил «Детройт», «Милуоки» обыграл «Сан-Антонио»

«Голден Стэйт» на своем паркете проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НБА (104:111). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Алек Беркс, набравший 27 очков.

В других встречах «Милуоки» выиграл у «Сан-Антонио»? (127:118) благодаря 32 очкам Янниса Адетокунбо, «Даллас» в овертайме уступил «Шарлотт» (120:123 ОТ), несмотря на трипл-дабл Луки Дончича?.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Детройт» — 104:111 (23:25, 36:31, 21:27, 24:28)

Г: Беркс (27), Спеллмэн (23), Ли (14).

Д: Роуз (22), Думбойа (16 + 10 подборов), Браун (14), Михайлюк (14), Драммонд (14 + 18 подборов).

«Милуоки» — «Сан-Антонио» — 127:118 (29:31, 42:35, 32:25, 24:27)

М: Адетокунбо (32), Бледсоу (21), Миддлтон (20).

С: Дерозан (26), Олдридж (16 + 10 подборов), Гэй (15).

«Даллас» — «Шарлотт» — 120:123 ОТ (20:32, 24:25, 40:23, 19:23, 17:20)

Д: Дончич (39 + 12 подборов + 10 передач), Клебер (24), Финни-Смит (15).

Ш: Розир (29), Грэм (27 + 13 передач), Вашингтон (19).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей