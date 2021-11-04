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«Даллас» выиграл у «Сан-Антонио»

06:23
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«Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:109. «Сперс» проиграли вторую встречу кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Даллас» — 108:109 (28:28, 30:31, 25:22, 25:28)

С: Мюррэй (23), Васселл (21), Уайт (19), Джонсон (16).

Д: Брансон (31 + 10 подборов), Дончич (23 + 12 подборов), Хардуэй (23).

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Евгений Козинов все материалы автора
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