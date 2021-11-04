«Даллас» выиграл у «Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:109. «Сперс» проиграли вторую встречу кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Даллас» — 108:109 (28:28, 30:31, 25:22, 25:28)
С: Мюррэй (23), Васселл (21), Уайт (19), Джонсон (16).
Д: Брансон (31 + 10 подборов), Дончич (23 + 12 подборов), Хардуэй (23).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю