«Портленд» без Лилларда и Макколлума проиграл «Голден Стэйт», «Сакраменто» выиграл у «Орландо»
«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:94.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Трэйл Блейзерс» Норман Пауэлл, набравший 26 очков. Встречу пропустили два лидера «Портленда», Дэмиан Лиллард (тендинопатия нижней части брюшной полости) и Си Джей Макколлум (коллапс правого легкого).
В параллельной встрече «Сакраменто» победил «Орландо» — 142:130.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Портленд» — 104:94 (26:23, 21:22, 29:21, 28:28)
Г: Карри (22), Пул (20), Портер (15)
П: Пауэлл (26), Литтл (18), Нуркич (12 + 13 подборов)
9 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».
«Сакраменто» — «Орландо» — 142:130 (38:36, 32:31, 34:25, 38:38)
С: Фокс (33), Хэлибертон (18 + 11 передач), Митчелл (18)
О: Энтони (33), Картер (19 + 10 подборов), Вагнер (19)
9 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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