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«Портленд» без Лилларда и Макколлума проиграл «Голден Стэйт», «Сакраменто» выиграл у «Орландо»

08:36
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«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:94.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Трэйл Блейзерс» Норман Пауэлл, набравший 26 очков. Встречу пропустили два лидера «Портленда», Дэмиан Лиллард (тендинопатия нижней части брюшной полости) и Си Джей Макколлум (коллапс правого легкого).

В параллельной встрече «Сакраменто» победил «Орландо» — 142:130.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Портленд» — 104:94 (26:23, 21:22, 29:21, 28:28)

Г: Карри (22), Пул (20), Портер (15)

П: Пауэлл (26), Литтл (18), Нуркич (12 + 13 подборов)

9 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Сакраменто» — «Орландо» — 142:130 (38:36, 32:31, 34:25, 38:38)

С: Фокс (33), Хэлибертон (18 + 11 передач), Митчелл (18)

О: Энтони (33), Картер (19 + 10 подборов), Вагнер (19)

9 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».

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Иван Торопцев все материалы автора
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