«Хьюстон» установил уникальное историческое достижение в НБА
«Хьюстон» установил новый рекорд НБА благодаря победе над «Бруклином» (114:104) в матче регулярного чемпионата.
Победа над «Нетс» стала для «Рокетс» 7-й подряд. «Хьюстон» стал первой командой в истории НБА, которой удалось выиграть 7 игр кряду сразу после серии из 15 поражений. «Рокетс» прервали свою серию из поражений 25 ноября и с тех пор еще ни разу не уступали.
The Rockets have won 7 straight games immediately following a 15-game losing streak.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 9, 2021
They are the 1st team in NBA history to have a 15-game losing streak and 7-game win streak in the same season, let alone one right after the other. h/t @EliasSports pic.twitter.com/VdXWw1SDHh
«Хьюстон» занимает 13-е место в таблице Западной конференции, команда одержала 8 побед и потерпела 16 поражений в нынешнем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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