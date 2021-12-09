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«Хьюстон» установил уникальное историческое достижение в НБА

08:14
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«Хьюстон» установил новый рекорд НБА благодаря победе над «Бруклином» (114:104) в матче регулярного чемпионата.

Победа над «Нетс» стала для «Рокетс» 7-й подряд. «Хьюстон» стал первой командой в истории НБА, которой удалось выиграть 7 игр кряду сразу после серии из 15 поражений. «Рокетс» прервали свою серию из поражений 25 ноября и с тех пор еще ни разу не уступали.

«Хьюстон» занимает 13-е место в таблице Западной конференции, команда одержала 8 побед и потерпела 16 поражений в нынешнем сезоне.

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Иван Торопцев все материалы автора
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