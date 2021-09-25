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«Голден Стэйт» подписал Брэдли

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Эйвери Брэдли. Фото Instagram
Эйвери Брэдли. Фото Instagram
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Атакующий защитник Эвери Брэдли на правах свободного агента присоединился к «Голден Стэйт», сообщает The Athletic. 30-летний американец с 2010 года выступает в НБА.

В прошлом сезоне Брэдли за «Майами» и «Хьюстон». Он сыграл в 27 матчах НБА, набирая в среднем по 6,4 очка за игру.

Всего за карьеру Брэдли провел 598 матчей в НБА, набирая в среднем по 11,5 очка, 2,9 подбора, 1,8 передачи и 1,0 перехвата.

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Евгений Козинов все материалы автора

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