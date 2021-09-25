Уильямс пропустит около месяца из-за травмы
Форвард «Чикаго» Патрик Уильямс получил повреждение. Как сообщает The Athletic, 20-летний американец получил серьезное растяжение связок левого голеностопного сустава. Игрок пропустит от 4 до 6 недель.
Напомним, «Чикаго» выбрал Уильямса на драфте 2020 года под 4-м номером.
В прошлом сезоне Уильямс сыграл в 71 матче НБА, набирая в среднем по 9,2 очка, 4,6 подбора и 1,4 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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