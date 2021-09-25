Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Уильямс пропустит около месяца из-за травмы

03:55
Теги:

Форвард «Чикаго» Патрик Уильямс получил повреждение. Как сообщает The Athletic, 20-летний американец получил серьезное растяжение связок левого голеностопного сустава. Игрок пропустит от 4 до 6 недель.

Напомним, «Чикаго» выбрал Уильямса на драфте 2020 года под 4-м номером.

В прошлом сезоне Уильямс сыграл в 71 матче НБА, набирая в среднем по 9,2 очка, 4,6 подбора и 1,4 передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Русского форварда со страшным броском сравнивали с Овечкиным. Он провалился в Америке и пытается спасти карьеру в ВХЛ
TDFC X: результаты боев 24 сентября, Дацик победил Рэндайна
Кондратюк привез для России олимпийскую лицензию. Впервые летим на Игры в полном составе!
Шишкин о болезни Галицкого: «Он сделал для «Краснодара» все, ему решать, кто будет руководить клубом»
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
0
Офсайд