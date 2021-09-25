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Адетокунбо не хочет, чтобы его называли чемпионом

00:47
Яннис Адетокунбо. Фото Instagram
Яннис Адетокунбо. Фото Instagram
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо признался, что он против звания чемпиона. В прошлом сезоне «Бакс» стали чемпионами НБА, обыграв в финале «Финикс».

«Не называйте меня чемпионом. Если слышишь только комплименты, расслабляешься, а я этого не хочу. Я не лучший игрок в мире. Дюрант, Леброн, Кавай, Лука, Карри, Дэвис... Вероятно, они лучшие, но не я», — цитирует Eurohoops Адетокунбо.

Новый сезон в НБА стартует в октябре. В стартовом матче «Милуоки» встретится 6 октября с «Мемфисом».

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Евгений Козинов все материалы автора

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