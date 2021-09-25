Адетокунбо не хочет, чтобы его называли чемпионом
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо признался, что он против звания чемпиона. В прошлом сезоне «Бакс» стали чемпионами НБА, обыграв в финале «Финикс».
«Не называйте меня чемпионом. Если слышишь только комплименты, расслабляешься, а я этого не хочу. Я не лучший игрок в мире. Дюрант, Леброн, Кавай, Лука, Карри, Дэвис... Вероятно, они лучшие, но не я», — цитирует Eurohoops Адетокунбо.
Новый сезон в НБА стартует в октябре. В стартовом матче «Милуоки» встретится 6 октября с «Мемфисом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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