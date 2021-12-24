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«Юта», «Финикс» и «Шарлотт» одержали победы

07:45
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Завершились три матча регулярного чемпионата НБА.

«Денвер» уступил «Шарлотт» (107:115). «Финикс» победил «Оклахому» (113:101). «Юта» выиграла у «Миннесоты» (128:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Шарлотт» — 107:115 (26:27, 39:25, 29:25, 13:38)

24 декабря. Денвер. «Ball Arena».

«Финикс» — «Оклахома» — 113:101 (29:17, 16:31, 37:21, 31:32)

24 декабря. Финикс. «Footprint Center».

«Юта» — «Миннесота» — 128:116 (35:27, 32:33, 34:30, 27:26)

24 декабря. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

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Артур Хайруллин все материалы автора
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