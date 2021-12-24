«Юта», «Финикс» и «Шарлотт» одержали победы
Завершились три матча регулярного чемпионата НБА.
«Денвер» уступил «Шарлотт» (107:115). «Финикс» победил «Оклахому» (113:101). «Юта» выиграла у «Миннесоты» (128:116).
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Шарлотт» — 107:115 (26:27, 39:25, 29:25, 13:38)
24 декабря. Денвер. «Ball Arena».
«Финикс» — «Оклахома» — 113:101 (29:17, 16:31, 37:21, 31:32)
24 декабря. Финикс. «Footprint Center».
«Юта» — «Миннесота» — 128:116 (35:27, 32:33, 34:30, 27:26)
24 декабря. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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