Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:36

«Чикаго» победил «Милуоки» в овертайме, «Клипперс» уступили «Голден Стэйт»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Чикаго» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:113 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Буллз» Никола Вучевич, набравший 29 очков.

В параллельной встрече «Голден Стэйт» оказался сильнее «Клипперс» — 120:114.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Милуоки» — 120:113 ОТ (26:24, 23:31, 31:25, 26:26, 14:7)

Ч: Вучевич (29 + 10 подборов), Уайт (23), Досунму (14)

М: Адетокунбо (26 + 14 подборов), Лопес (20), Бизли (19)

1 декабря. Чикаго. «United Center».

«Голден Стэйт» — «Клипперс» — 120:114 (31:24, 30:26, 25:27, 34:37)

Г: Карри (24), Томпсон (22), Куминга (17)

К: Леонард (23), Зубац (18 + 13 подборов), Харден (18)

1 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Милуоки Бакс
БК Чикаго Буллз
0
Читайте также
На лыжном Кубке мира бушует ковид. Но шведы готовы рисковать и своим, и чужим здоровьем
Футбол на теннисном столе: чемпионат мира по текболу стартовал в Таиланде
Байден заявил о наличии у него кода, способного «взорвать мир»
У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атланта» переиграла «Сан-Антонио». Янг набрал 45 очков и сделал 14 передач

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости