«Чикаго» победил «Милуоки» в овертайме, «Клипперс» уступили «Голден Стэйт»
«Чикаго» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:113 ОТ.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Буллз» Никола Вучевич, набравший 29 очков.
В параллельной встрече «Голден Стэйт» оказался сильнее «Клипперс» — 120:114.
НБА
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Милуоки» — 120:113 ОТ (26:24, 23:31, 31:25, 26:26, 14:7)
Ч: Вучевич (29 + 10 подборов), Уайт (23), Досунму (14)
М: Адетокунбо (26 + 14 подборов), Лопес (20), Бизли (19)
1 декабря. Чикаго. «United Center».
«Голден Стэйт» — «Клипперс» — 120:114 (31:24, 30:26, 25:27, 34:37)
Г: Карри (24), Томпсон (22), Куминга (17)
К: Леонард (23), Зубац (18 + 13 подборов), Харден (18)
1 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».
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