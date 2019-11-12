«Голден Стэйт» и «Торонто» потерпели поражения

В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» проиграл «Юте» со счетом 108:122. В другом матче «Торонто» уступил «Клипперс» со счетом 88:98.

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Торонто» — 98:88 (15:23, 36:23, 22:32, 25:10)

К: Уильямс (21), Харрелл (14), Леонард (12), Паттерсон (12), Грин (10).

Т: Сиакам (16), Пауэлл (15), Ванвлит (14), Буше (13).

«Голден Стэйт» — «Юта» — 108:122 (30:34, 24:35, 31:28, 23:25)

ГС: Расселл (33), Крисс (11), Пул (11), Беркс (10).

Ю: Гобер (25), Митчелл (23), Конли (22), Богданович (12), Грин (12), Инглс (11), Мудиай (11).