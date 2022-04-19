«Голден Стэйт» снова победил «Денвер»
«Голден Стэйт» во втором матче 1/8 финала плей-офф НБА победил «Денвер» со счетом 126:106.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 34 очка.
Счет в серии стал 2-0, третья игра пройдет 22 апрея (начало — в5.00 мск).
НБА
Плей-офф
1/8 финала
«Голден Стэйт» — «Денвер» — 126:106 (25:26, 32:25, 44:30, 25:25)
Г: Карри (34), Пул (29).
Д: Йокич (26), Бартон (12).
19 апреля. Сан-Франциско. «Chase Center».
Счет в серии: 2-0
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