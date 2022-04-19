Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:55

«Голден Стэйт» снова победил «Денвер»

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Голден Стэйт» во втором матче 1/8 финала плей-офф НБА победил «Денвер» со счетом 126:106.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 34 очка.

Счет в серии стал 2-0, третья игра пройдет 22 апрея (начало — в5.00 мск).

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Голден Стэйт» — «Денвер» — 126:106 (25:26, 32:25, 44:30, 25:25)

Г: Карри (34), Пул (29).

Д: Йокич (26), Бартон (12).

19 апреля. Сан-Франциско. «Chase Center».

Счет в серии: 2-0

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Денвер Наггетс
0
Читайте также
«Бил, чтобы никто не видел». Как безумный партнер чуть не лишил жизни будущую олимпийскую чемпионку
Братьев Старостиных обвиняли в антисоветской пропаганде и денежной растрате. Все были репрессированы, а Николая спас и вернул в футбол Сталин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Даллас» победил «Юту» и сравнял счет в серии
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости