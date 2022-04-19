Бен Симмонс может дебютировать за «Бруклин» на следующей неделе

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс может сыграть в составе клуба уже на следующей неделе, сообщает Fadeaway World со ссылкой на инсайдера Шэмса Чаранию. Таким образом, дебют 25-летнего австралийца может состояться в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА против «Бостона».

«Третий матч серии состоится в пятницу, четвертый — в понедельник. В этот момент мы и можем начать присматриваться к нему с точки зрения возможного дебюта. Цель Симмонса — вернуться в строй где-то между четвертым и шестым матчами. Посмотрим, как будет складываться сама серия, каким будет счет. «Нетс» уверены, что Бен Симмонс будет готов к дебюту со следующего понедельника», — сказал Чарания.

В конце марта у Симмонса выявили грыжу межпозвоночного диска.

«Бостон» в первом матче 1/8 плей-офф НБА победил «Бруклин» со счетом 115:114.

Симмонс в феврале 2022 года перешел в «Бруклин» в результате обмена из «Филадельфии». В сезоне НБА-2021/22 баскетболист не принял участия ни в одном матче.