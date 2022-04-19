«Даллас» победил «Юту» и сравнял счет в серии
«Даллас» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НБА победил «Юту» со счетом 110:104. Самым результативным игроком встречи стал защитник Маверикс Джейлен Брансон, набравший 41 очко.
Счет всерии стал ниченйм 1-2.
Третья игра пройдет 22 апреля (начало — в 04.00 мск).
НБА
Плей-офф
1/8 финала
«Даллас» — «Юта» — 110:104 (24:24, 24:31, 29:26, 33:23)
Д: Брансон (41), Клебер (25).
Ю: Митчелл (34). Богданович (25).
19 апреля. Даллас. «American Airlines Center».
Счет в серии: 1-1
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