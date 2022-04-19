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Сегодня, 06:06

«Даллас» победил «Юту» и сравнял счет в серии

Роман Шишов
Корреспондент
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«Даллас» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НБА победил «Юту» со счетом 110:104. Самым результативным игроком встречи стал защитник Маверикс Джейлен Брансон, набравший 41 очко.

Счет всерии стал ниченйм 1-2.

Третья игра пройдет 22 апреля (начало — в 04.00 мск).

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Даллас» — «Юта» — 110:104 (24:24, 24:31, 29:26, 33:23)

Д: Брансон (41), Клебер (25).

Ю: Митчелл (34). Богданович (25).

19 апреля. Даллас. «American Airlines Center».

Счет в серии: 1-1

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