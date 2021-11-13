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40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Чикаго»

08:26
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«Голден Стэйт» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:93.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 40 очков.

Победа над «Чикаго» стала для «Голден Стэйт» седьмой подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Чикаго» — 119:93 (23:29, 28:16, 35:17, 33:31)

Г: Карри (40), Уиггинс (15), Пул (14)

Ч: Лавин (23), Дерозан (18), Джонс, Джонсон (оба — 9)

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Иван Торопцев все материалы автора
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