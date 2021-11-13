40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Чикаго»
«Голден Стэйт» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:93.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 40 очков.
Победа над «Чикаго» стала для «Голден Стэйт» седьмой подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Чикаго» — 119:93 (23:29, 28:16, 35:17, 33:31)
Г: Карри (40), Уиггинс (15), Пул (14)
Ч: Лавин (23), Дерозан (18), Джонс, Джонсон (оба — 9)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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