Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сан-Антонио»
«Даллас» выиграл у «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:109. Разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл.
В другой встрече «Денвер» выиграл у «Атланты» — 105:96.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Даллас» — 109:123 (22:31, 35:37, 20:34, 32:21)
С: Васселл (20), Мюррэй (15), Джонсон (15).
Д: Дончич (32 + 12 подборов + 15 передач), Порзингис (32), Брансон (17).
«Денвер» — «Атланта» — 105:96 (32:25, 17:21, 30:23, 26:27)
Д: Гордон (23), Йокич (22 + 19 подборов + 10 передач), Грин (16).
А: Янг (30), Коллинз (26), Капела (14 + 13 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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