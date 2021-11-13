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Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сан-Антонио»

07:23
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«Даллас» выиграл у «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:109. Разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл.

В другой встрече «Денвер» выиграл у «Атланты» — 105:96.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Даллас» — 109:123 (22:31, 35:37, 20:34, 32:21)

С: Васселл (20), Мюррэй (15), Джонсон (15).

Д: Дончич (32 + 12 подборов + 15 передач), Порзингис (32), Брансон (17).

«Денвер» — «Атланта» — 105:96 (32:25, 17:21, 30:23, 26:27)

Д: Гордон (23), Йокич (22 + 19 подборов + 10 передач), Грин (16).

А: Янг (30), Коллинз (26), Капела (14 + 13 подборов).

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Евгений Козинов все материалы автора
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