Стефен Карри побил рекорд Рэя Аллена по трехочковым в истории НБА
Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри установил новый рекорд НБА по количеству точных трехочковых в истории лиги.
После игры регулярного чемпионата против «Чикаго» (119:93) на счету 33-летнего американца 3366 точных попаданий из-за дуги в карьере (включая матчи плей-офф). Карри опередил Рэя Аллена, которому принадлежал прежний рекорд — 3358.
Steph Curry has passed Ray Allen for the most three pointers made all-time (including playoffs)— SportsCenter (@SportsCenter) November 13, 2021
Curry: 3359+
Allen: 3358 pic.twitter.com/1rTcEAAMnP
Отметим, что Карри еще не побил рекорд Аллена по количеству трехочковых в играх регулярного чемпионата. У Карри 2896 трехочковых в регулярке, в то время как Аллен реализовал 2973 броска.
Методология
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