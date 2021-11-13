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Стефен Карри побил рекорд Рэя Аллена по трехочковым в истории НБА

08:39
Стефен Карри. Фото Instagram
Стефен Карри. Фото Instagram
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Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри установил новый рекорд НБА по количеству точных трехочковых в истории лиги.

После игры регулярного чемпионата против «Чикаго» (119:93) на счету 33-летнего американца 3366 точных попаданий из-за дуги в карьере (включая матчи плей-офф). Карри опередил Рэя Аллена, которому принадлежал прежний рекорд — 3358.

Отметим, что Карри еще не побил рекорд Аллена по количеству трехочковых в играх регулярного чемпионата. У Карри 2896 трехочковых в регулярке, в то время как Аллен реализовал 2973 броска.

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Иван Торопцев все материалы автора
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