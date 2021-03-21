Главный тренер «Торонто» оштрафован на 50 тысяч долларов за то, что бросил маску в сторону судей
20:28
Главный тренер «Торонто» Ник Нерс оштрафован на 50 тысяч долларов за инцидент, произошедший в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой» (112:115), сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.
В самом конце встречи Нерс эмоционально отреагировал на неточный трехочковый форварда Паскаля Сиакама, который мог перевести игру в овертайм.
Тренер «Рэпторз» снял лицевую маску и кинул ее в сторону судейского столика. Попутно тренер разговаривал с судьями, используя ненормативную лексику, что также стало причиной штрафа.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю