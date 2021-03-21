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Главный тренер «Торонто» оштрафован на 50 тысяч долларов за то, что бросил маску в сторону судей

20:28
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Главный тренер «Торонто» Ник Нерс оштрафован на 50 тысяч долларов за инцидент, произошедший в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой» (112:115), сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

В самом конце встречи Нерс эмоционально отреагировал на неточный трехочковый форварда Паскаля Сиакама, который мог перевести игру в овертайм.

Тренер «Рэпторз» снял лицевую маску и кинул ее в сторону судейского столика. Попутно тренер разговаривал с судьями, используя ненормативную лексику, что также стало причиной штрафа.

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