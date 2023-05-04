Генеральный менеджер «Сакраменто» Монте Макнейр признан лучшим управляющим сезона-2022/23

Генеральный менеджер «Сакраменто» Монте Макнейр был назван лучшим управляющим сезона в НБА.

Он набрал 98 очков и обошел генменеджера «Кливленда» Коби Олтмена (66 очков), а также Джастина Заника из «Юты» (20 очков) и Келвина Бута из «Денвера» (20 очков).

Ранее по итогам сезона главный тренер «Кингз» Майк Браун стал тренером года, а лидер «Сакраменто» Де`Аарон Фокс — лучшим игроком в клатче.

«Сакраменто» вышел в плей-офф НБА впервые с сезона-2005/06. В первом раунде Западной конференции команда уступила «Голден Стэйт» со счетом 3-4 в серии.