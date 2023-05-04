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Главный тренер «Финикса» Уильямс рассказал, кто заменит травмированного Криса Пола

Руслан Минаев
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Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс рассказал, кто заменит травмированного Криса Пола в серии с «Денвером» во втором раунде плей-офф НБА.

Ранее стало известно, что ветеран не сыграет в третьем, четвертом и пятом матчах с «Наггетс».

«[Терренс Росс и Ти Джей Уоррен] могут получить значительно больше игрового времени. Лишь когда кто-то получает травму, вы жалеете, что не смогли дать этим парням больше времени для подготовки к высокому ритму матчей плей-офф. У нас есть несколько дней, чтобы наверстать упущенное. Мы были в хорошем ритме до того, как Крис получил повреждение», — сказал Уильямс на пресс-конференции.

37-летний Пол покинул площадку во втором матче «Наггетс» из-за повреждения мышц в левом паху. На следующей неделе ему предстоит пройти МРТ-обследование.

«Наггетс» ведут в серии 2-0. Третий матч состоится 6 мая на паркете «Санс». Начало — в 5.00 по московскому времени.

БК Финикс Санс
Крис Пол
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