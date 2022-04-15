Форвард «Шарлотт» Бриджес оштрафован на 50 тысяч долларов за бросок капы в болельщицу

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес оштрафован на 50 тысяч долларов за свое поведение во время матча плей-ин с «Атлантой» (103:132).

После удаления он швырнул своей капой в сторону трибун, при этом попав в одну из болельщиц. Он это сделал якобы из-за выкриков, которые услышал.

После игры Бриджес через социальные сети принес извинения и сказал, что его поведеение является неприемлемым. При этом он хотел бы найти болельщицу, в которую попал капой.

Самым результативным игроком в прошедшем матче у «Атланты» стал Трей Янг, который оформил дабл-дабл (24 очка и 11 передач). В составе «Шарлотт» больше всех набрал Ламело Болл (26 очков).