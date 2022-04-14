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Защитник «Миннесоты» оштрафован на 30 тысяч долларов на ненормативную лексику

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Миннесоты» Патрик Беверли оштрафован на 30 тысяч долларов. Как говорится в заявлении НБА, таке наказание игрок получил за «вопиющее использование ненормативной лексики» в комментариях после победы над «Клипперс» в матче плей-ин (109:104).

Во время пресс-конференции после матча репортер поинтересовался у Беверли, что тот сказал в конце игры, стоя перед скамейкой своих бывших партнеров по команде.

Беверли выступал за «Клипперс» с 2017 по 2021 год.

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Миннесота Тимбервулвз
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