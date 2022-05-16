Ядетокунбо о поражении «Бостону»: «Если бы Миддлтон был с нами, все сложилось бы по-другому»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо прокомментировал поражение в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА против «Бостона» (81:109).

«Во время матча все было тяжелым: ноги, тело, разум. Я старался быть агрессивнее. В конце концов это седьмая игра, я не будут просто держать мяч и смотреть на кольцо. Я лучше промахнусь несколько раз и продолжу играть, чем буду пассивен в атаке.

Я не пытаюсь оправдываться. Все вышли на матч, чтобы соревноваться и отдавать всех себя. Если бы Миддлтон был с нами, может быть все сложилось бы по-другому. Но его не было», — цитирует Адетокунбо ESPN.

В решающем матче Адетокунбо реализовал 10 бросков из 26 и набрал 25 очков и 20 подборов.

«Милуоки» играл без одного из своих лидеров Криса Миддлтона. 30-летний форвард получил растяжение связки колена 20 апреля в матче серии против «Чикаго».