Том Брэди предложил Леброну сразиться в хоккейной серии буллитов

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди предложил знаменитому баскетболисту «Лейкерс» Леброну Джеймсу необычное пари.

Леброн в Twitter опубликовал пост, под котором попросил всех желающих задавать ему вопросы, на некоторые из которых он ответит. Брэди предложил баскетболисту провести серию хоккейных буллитов и выяснить, кто окажется сильнее.

На этот пост отреагировали «Тампа» и «Коламбус», которые предложили помочь в организации мероприятия.