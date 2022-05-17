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Сегодня, 06:37

Том Брэди предложил Леброну сразиться в хоккейной серии буллитов

Сергей Разин
корреспондент
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Том Брэди.
Фото USA Today Sports

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди предложил знаменитому баскетболисту «Лейкерс» Леброну Джеймсу необычное пари.

Леброн в Twitter опубликовал пост, под котором попросил всех желающих задавать ему вопросы, на некоторые из которых он ответит. Брэди предложил баскетболисту провести серию хоккейных буллитов и выяснить, кто окажется сильнее.

На этот пост отреагировали «Тампа» и «Коламбус», которые предложили помочь в организации мероприятия.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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