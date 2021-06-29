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Кевон Луни активировал опцию продления контракта с «Голден Стэйт»

19:57
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25-летний центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни останется в команде еще на год. За сезон-2021/22 Луни получит те же 5,1 миллиона долларов, что и за минувший, сообщает ESPN.

В нынешнем чемпионате он принял участие в 61 матче (34 — в старте) и набирал в среднем 4,1 очка, 5,3 подбора и 2,0 передачи.

Луни выступает за «Уорриорз» с момента драфта под 30-м пиком в 2015 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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