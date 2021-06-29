Кевон Луни активировал опцию продления контракта с «Голден Стэйт»
25-летний центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни останется в команде еще на год. За сезон-2021/22 Луни получит те же 5,1 миллиона долларов, что и за минувший, сообщает ESPN.
В нынешнем чемпионате он принял участие в 61 матче (34 — в старте) и набирал в среднем 4,1 очка, 5,3 подбора и 2,0 передачи.
Луни выступает за «Уорриорз» с момента драфта под 30-м пиком в 2015 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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