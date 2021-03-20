Форвард «Клипперс» оштрафован на 35 тысяч долларов за критику судей
16:05
Форвард «Клипперс» Пол Джордж оштрафован НБА на 35 тысяч долларов за публичную критику работы судей, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.
Решение о штрафе было принято на основании слов 30-летнего игрока, сказанных после поражения от «Далласа» (89:105) в матче регулярного чемпионата НБА 17 марта.
Джордж выразил недовольство судейской работой, заявив, что его команда должна была получить больше штрафных бросков. Пол обвинил судей во лжи и назвал их работу «безумием».
Игрок также заявлял, что хочет отправить видео со спорными моментами в НБА для оценки. В итоге Джордж получил штраф от лиги.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю