«Клипперс» проявляют интерес к Лонзо Боллу

«Клипперс» ищут варианты приобретения разыгрывающего «Нью-Орлеана» Лонзо Болла, пишет в Twitter инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источник в лиге.

Клуб из Лос-Анджелеса, который хочет усилить позицию разыгрывающего, намерен провести обмен до дедлайна, намеченного на 25 марта.

Напомним, что также в марте сообщалось об интересе к Боллу со стороны «Никс».

Лавар Болл, отец молодого защитника, заявил, что Лонзо «ненавидит Нью-Орлеан» и потребовал обменять сына. В текущем сезоне 23-летний игрок набирает 14,2 очка, 5,6 передачи и 4,2 подбора за матч. В межсезонье Лонзо должен стать ограниченно свободным агентом.