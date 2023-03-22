Форвард «Голден Стэйт» Игудула пропустит как минимум 4 недели после операции на запястье

Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала успешно перенес операцию по поводу перелома левого запястья.

Как сообщает пресс-служба клуба, Игудала будет осмотрен врачами через 4 недели. 39-летний игрок получил перелом во время матча против «Финикса» на прошлой неделе.

Игудала провел за «Голден Стэйт» в текущем сезоне 8 матчей, набирая в среднем 2,1 очка, 2,1 подбора и 2,4 передачи. Форвард пропустил первые 39 игр из-за травмы левого бедра.