Форвард «Бостона» Тейтум повторил рекорд Берда, который держался 35 лет

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум набрал 36 очков в победном матче с «Сакраменто» (132:109) в регулярном чемпионате НБА.

Таким образом, лидер «Селтикс» провел 39-й матч в этом сезоне с 30 и более очками. Тейтум повторил рекорд «Бостона», который был установлен легендой клуба Ларри Бердом в 1988 году.

В этом сезоне Тейтум провел 68 матчей, в которых в среднем набирает 30,1 очка, 8,9 подбора и 4,7 передачи за 37 минут игрового времени.