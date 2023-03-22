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Сегодня, 17:21

Форвард «Бостона» Тейтум повторил рекорд Берда, который держался 35 лет

Руслан Минаев
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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум набрал 36 очков в победном матче с «Сакраменто» (132:109) в регулярном чемпионате НБА.

Таким образом, лидер «Селтикс» провел 39-й матч в этом сезоне с 30 и более очками. Тейтум повторил рекорд «Бостона», который был установлен легендой клуба Ларри Бердом в 1988 году.

В этом сезоне Тейтум провел 68 матчей, в которых в среднем набирает 30,1 очка, 8,9 подбора и 4,7 передачи за 37 минут игрового времени.

БК Бостон Селтикс
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