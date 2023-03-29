Форвард «Финикса» Дюрант сыграет с «Миннесотой»

Форвард «Финикса» Кевин Дюрант сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты», сообщает The Athletic.

34-летний американец пропустил уже 10 матчей из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

Дюрант после перехода из «Нетс» в «Санз» перед дедлайном сыграл всего в трех матчах, набирая в среднем по 26,7 очка, 7,3 подбора и 3,7 передачи.

Матч «Финикс» — «Миннесота» состоится в четверг, 30 марта. Начало — 5.00 по московскому времени.