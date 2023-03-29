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Сегодня, 01:29

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Симмонс обойдется без операции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент разыгрывающего защитника «Бруклина» Бена Симмонса Берни Ли рассказал, что игроку не потребуется операция.

Как сообщает SNY, игрок будет участвовать в предсезонном тренировочном лагере с первого дня без ограничений и проблем.

На этой неделе стало известно, что Симмонс пропустит оставшиеся матчи сезона из-за проблем со спиной.

26-летний австралиец в нынешнем регулярном чемпионате НБА сыграл в 42 матчах, набирая в среднем по 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи.

БК Бруклин Нетс
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