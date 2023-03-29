Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:11

«Кливленд» проиграл «Атланте». Митчелл набрал 44 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
29 марта. &amp;quot;Атланта&amp;quot; – &amp;quot;Кливленд&amp;quot; - 120:118.
Фото USA Today Sports

«Атланта» переиграла «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:118. «Хокс» прервали четырехматчевую победную серию «Кавальерс».

В другой встрече «Торонто» обыгра «Майами» — 106:92. «Рэпторс» одержали третью победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Майами» — 106:92 (24:23, 29:24, 31:20, 22:25)

Т: Сиакам (26), Ануноби (22), Барнс (22 + 12 передач).

М: Хирро (33), Адебайо (21 + 12 подборов).

«Атланта» — «Кливленд» — 120:118 (24:24, 35:27, 35:33, 26:34)

А: Мюррэй (29), Оконгву (21), Янг (16 + 10 передач).

К: Митчелл (44), Гарлэнд (27), Э. Мобли (20 + 15 подборов).

БК Атланта Хокс
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Торонто Рэпторз
0
Читайте также
МОК отменил бан российских спортсменов. Но сделал это по жесткому сценарию
Самая безумная гонка в мире. Вы не поверите, за чем бегут англичане с горы
В Верховной раде заявили о неспособности Украины сражаться до изнеможения
Глава ПМР заявил о пути к мировой войне через Приднестровье
Трое курсантов погибли в Военной академии под Санкт-Петербургом
В США предрекли миллионам людей по всему миру потерю работы из-за ИИ
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Финикса» Дюрант сыграет с «Миннесотой»
Новости
RSS RSS
Все новости