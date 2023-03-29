«Кливленд» проиграл «Атланте». Митчелл набрал 44 очка
«Атланта» переиграла «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:118. «Хокс» прервали четырехматчевую победную серию «Кавальерс».
В другой встрече «Торонто» обыгра «Майами» — 106:92. «Рэпторс» одержали третью победу подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Майами» — 106:92 (24:23, 29:24, 31:20, 22:25)
Т: Сиакам (26), Ануноби (22), Барнс (22 + 12 передач).
М: Хирро (33), Адебайо (21 + 12 подборов).
«Атланта» — «Кливленд» — 120:118 (24:24, 35:27, 35:33, 26:34)
А: Мюррэй (29), Оконгву (21), Янг (16 + 10 передач).
К: Митчелл (44), Гарлэнд (27), Э. Мобли (20 + 15 подборов).
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