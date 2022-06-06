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Форвард «Бостона» Тейтум объяснил поражение от «Голден Стэйт» во втором матче финала НБА

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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал, что стало причиной поражения «Селтикс» во втором матче финала НБА против «Голден Стэйт» (88:107).

«Мне кажется, что потери сыграли важную роль в матче с «Голден Стэйт». Наша игра в атаке влияет на то, как мы защищаемся, а в третьей четверти был небольшой застой. Я чувствую, что это отразилось на обороне, и «Голден Стэйт» начал активно атаковать, зарабатывать очки и все в таком духе», — цитирует ESPN Тейтума.

24-летний американский форвард стал самым результативным игроком «Бостона», набрав 28 очков. «Голден Стэйт» сравнял счет в серии с «Бостоном» (1-1). Третий матч финальной серии плей-офф НБА пройдет 9 июня. Начало — 04.00 по московскому времени.

БК Бостон Селтикс
БК Голден Стэйт Уорриорз
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