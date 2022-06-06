Форвард «Бостона» Тейтум объяснил поражение от «Голден Стэйт» во втором матче финала НБА

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал, что стало причиной поражения «Селтикс» во втором матче финала НБА против «Голден Стэйт» (88:107).

«Мне кажется, что потери сыграли важную роль в матче с «Голден Стэйт». Наша игра в атаке влияет на то, как мы защищаемся, а в третьей четверти был небольшой застой. Я чувствую, что это отразилось на обороне, и «Голден Стэйт» начал активно атаковать, зарабатывать очки и все в таком духе», — цитирует ESPN Тейтума.

24-летний американский форвард стал самым результативным игроком «Бостона», набрав 28 очков. «Голден Стэйт» сравнял счет в серии с «Бостоном» (1-1). Третий матч финальной серии плей-офф НБА пройдет 9 июня. Начало — 04.00 по московскому времени.