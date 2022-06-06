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«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» и сравнял счет в финальной серии

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
6 июня. «Голден Стэйт» — «Бостон» — 107:88.
Фото USA Today Sports

«Голден Стэйт» во втором матче финальной серии плей-офф НБА обыграл «Бостон» со счетом 107:88.

Самым результативным на паркете стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 29 очков. У форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума 28 очков.

Счет в серии стал 1-1. Третий матч пройдет 9 июня и начнется в 4:00 мск.

НБА

Плей-офф. Финал. Второй матч

«Голден Стэйт» — «Бостон» — 107:88 (31:30, 21:20, 35:14, 20:24)

6 июня. Сан-Франциско. «Chase Center».

Счет в серии 1-1.

БК Бостон Селтикс
БК Голден Стэйт Уорриорз
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