«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» и сравнял счет в финальной серии
«Голден Стэйт» во втором матче финальной серии плей-офф НБА обыграл «Бостон» со счетом 107:88.
Самым результативным на паркете стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 29 очков. У форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума 28 очков.
Счет в серии стал 1-1. Третий матч пройдет 9 июня и начнется в 4:00 мск.
НБА
Плей-офф. Финал. Второй матч
«Голден Стэйт» — «Бостон» — 107:88 (31:30, 21:20, 35:14, 20:24)
6 июня. Сан-Франциско. «Chase Center».
Счет в серии 1-1.
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