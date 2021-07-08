Forbes: Леброн Джеймс станет долларовым миллиардером в 2021 году
В 2021 году лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс станет долларовым миллиардером, сообщает Forbes.
«Леброн Джеймс является самым успешным игроком НБА седьмой год подряд, включая его доходы вне площадки. Ожидается, что он заработает 95,4 миллиона долларов, в том числе примерно 64 миллиона от рекламных контрактов, мерча и медиа. Это абсолютный рекорд для игроков НБА и самый высокий показатель в истории американских командных видов спорта.
В этом году его общий заработок за карьеру достигнет одного миллиарда, из которых 700 миллионов он заработал вне паркета. Он присоединится к Тайгеру Вудсу, Флойду Мейвезеру, Криштиану Роналду и Лионелю Месси, став миллиардером и продолжая активную спортивную карьеру», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что 36-летний баскетболист не сыграет за сборную США на Олимпиаде в Токио.
Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2021/01/29/the-nbas-highest-paid-players-2021-lebron-curry-durant-score-combined-235-million/?sh=20c3ef5b6ea2
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