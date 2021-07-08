Forbes: Леброн Джеймс станет долларовым миллиардером в 2021 году

В 2021 году лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс станет долларовым миллиардером, сообщает Forbes.

«Леброн Джеймс является самым успешным игроком НБА седьмой год подряд, включая его доходы вне площадки. Ожидается, что он заработает 95,4 миллиона долларов, в том числе примерно 64 миллиона от рекламных контрактов, мерча и медиа. Это абсолютный рекорд для игроков НБА и самый высокий показатель в истории американских командных видов спорта.

В этом году его общий заработок за карьеру достигнет одного миллиарда, из которых 700 миллионов он заработал вне паркета. Он присоединится к Тайгеру Вудсу, Флойду Мейвезеру, Криштиану Роналду и Лионелю Месси, став миллиардером и продолжая активную спортивную карьеру», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 36-летний баскетболист не сыграет за сборную США на Олимпиаде в Токио.

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.