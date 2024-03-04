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Сегодня, 17:22

Шестикратного чемпиона НБА Скотти Пиппена обвиняют в изнасиловании

Ана Горшкова
Корреспондент
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Шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен обвиняется в изнасиловании, сообщает портал Page Six.

По данным источника, иск против 58-летнего баскетболиста и его бывшей жены Ларсы подала предполагаемая бывшая любовница Чиветт Валентайн. Женщина утверждает, что у нее были отношения со Скотти Пиппеном с 1987 по 1993 год и закончились, потому что Валентайн была предположительно изнасилована спортсменом и его братом.

Сообщается, что это сексуальное насилие привело к рождению ее сына Девонте Пиппена, который был убит в 2011 году. Валентайн требует от баскетболиста, членов его семьи и клуба «Чикаго» 250 миллионов долларов.

Пиппен — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго», двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США, член Зала славы. Он провел 17 сезонов в НБА.

Баскетбол
НБА
Скотти Пиппен
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