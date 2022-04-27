«Финикс» вышел вперед в серии с «Нью-Орлеаном»

«Финикс» обыграл «Нью-Орлеан» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 112:97. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Санс».

Шестой матч в серии состоится на паркете «Пеликанс» 29 апреля. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 112:97 (32:20, 27:26, 30:32, 23:19)

Ф: Бриджес (31), Пол (22 + 11 передач), Эйтон (19).

Н: Ингрэм (22), Макколлум (21), Валанчюнас (17).

Счет в серии: 3-2