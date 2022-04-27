Защитники «Чикаго» Лавин и Карузо пропустят пятый матч против «Милуоки»

Защитники «Чикаго» Зак Лавин и Алекс Карузо не смогут сыграть в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА против «Милуоки», сообщает пресс-служба «Буллз».

Лавин находится в ковид-протоколе НБА, а Карузо не успел восстановиться после сотрясения мозга, которое он получил в четвертой игре серии.

Пятый матч серии «Милуоки» — «Чикаго» состоится завтра, 28 апреля, начало — в 2.30 (мск). Счет в серии — 3-1 в пользу «Бакс». В случае победы в пятой игре «Милуоки» выйдет во второй раунд плей-офф, где сыграет с «Бостоном».