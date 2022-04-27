«Мемфис» вышел вперед в серии с «Миннесотой»

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«Мемфис» выиграл у «Миннесоты» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 111:109. «Гриззлис» вышли вперед в серии — 3-2.

Шестая игра серии состоится 29 апреля на паркете «Миннесоты». Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Мемфис» — «Миннесота» — 111:109 (28:31, 25:24, 21:30, 37:24)

Мем: Морант (30 + 13 подборов), Бэйн (25), Кларк (21 + 15 подборов).

Мин: Таунс (28 + 12 подборов), Эдвардс (22), Расселл (12).

Счет в серии: 3-2.