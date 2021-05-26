«Лейкерс» сравняли счет в серии плей-офф НБА против «Финикса»
«Лейкерс» обыграли «Финикс» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 109:102.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «озерников» Энтони Дэвис, который набрал 34 очка.
«Лейкерс» сравняли счет в серии с «Финиксом» — 1-1.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Второй матч
«Финикс» — «Лейкерс» — 102:109 (24:30, 23:23, 25:26, 30:30)
Ф: Букер (31), Эйтон (22 + 10 подборов), Пэйн (19)
Л: Дэвис (34 + 10 подборов), Шредер (24), Джеймс (23)
Счет в серии: 1-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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