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«Лейкерс» сравняли счет в серии плей-офф НБА против «Финикса»

07:43
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«Лейкерс» обыграли «Финикс» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 109:102.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «озерников» Энтони Дэвис, который набрал 34 очка.

«Лейкерс» сравняли счет в серии с «Финиксом» — 1-1.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Финикс» — «Лейкерс» — 102:109 (24:30, 23:23, 25:26, 30:30)

Ф: Букер (31), Эйтон (22 + 10 подборов), Пэйн (19)

Л: Дэвис (34 + 10 подборов), Шредер (24), Джеймс (23)

Счет в серии: 1-1.

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