Харден вышел на шестое место по количеству трехочковых в плей-офф в истории НБА
Защитник «Бруклина» Джеймс Харден поднялся на шестое место по количеству трехочковых в матчах плей-офф НБА.
После второго матча первого раунда плей-офф против «Бруклина» (130:108) на счету 31-летнего американца 321 точный бросок из-за дуги в играх на вылет. Харден опередил Реджи Миллера, у которого 320 трехочковых в плей-офф в карьере.
Congrats to @JHarden13 of the @BrooklynNets for moving up to 6th on the all-time #NBAPlayoffs THREES MADE list! #ThatsGame pic.twitter.com/Oowitx9sie— NBA (@NBA) May 26, 2021
Лидером по количеству трехочковых в плей-офф НБА является защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри (470).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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