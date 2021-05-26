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Харден вышел на шестое место по количеству трехочковых в плей-офф в истории НБА

07:58
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Защитник «Бруклина» Джеймс Харден поднялся на шестое место по количеству трехочковых в матчах плей-офф НБА.

После второго матча первого раунда плей-офф против «Бруклина» (130:108) на счету 31-летнего американца 321 точный бросок из-за дуги в играх на вылет. Харден опередил Реджи Миллера, у которого 320 трехочковых в плей-офф в карьере.

Лидером по количеству трехочковых в плей-офф НБА является защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри (470).

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