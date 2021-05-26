Форвард «Нью-Йорка» Рэндл признан самым прогрессирующим игроком сезона в НБА
Тяжелый форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл признан самым прогрессирующим игроком НБА по итогам сезона-2020/21.
98 из 100 экспертов, участвовавших в голосовании, поставили 26-летнего американца на первое место. Вторым по итогам голосования стал Джерами Грант из «Детройта», третье место — у Майкла Портера-младшего из «Денвера».
The 2020-21 #KiaMIP is... @J30_RANDLE! #NBAAwards pic.twitter.com/wKSkUuC5Yy— NBA (@NBA) May 25, 2021
В сезоне-2020/21 Рэндл провел 71 матч в регулярном чемпионате, набирая в среднем 24,1 очка, 10,2 подбора и 6 передач за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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