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Форвард «Нью-Йорка» Рэндл признан самым прогрессирующим игроком сезона в НБА

06:58
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Тяжелый форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл признан самым прогрессирующим игроком НБА по итогам сезона-2020/21.

98 из 100 экспертов, участвовавших в голосовании, поставили 26-летнего американца на первое место. Вторым по итогам голосования стал Джерами Грант из «Детройта», третье место — у Майкла Портера-младшего из «Денвера».

В сезоне-2020/21 Рэндл провел 71 матч в регулярном чемпионате, набирая в среднем 24,1 очка, 10,2 подбора и 6 передач за игру.

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