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Сегодня, 07:45

«Индиана» проиграла «Финиксу» и потерпела седьмое поражение подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Финикс» обыграл «Индиану» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 112:107.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Санз» Джош Окоги, набравший 24 очка. Защитник «Пэйсерз» Ти Джей Макконнелл сделал трипл-дабл — на его счету 18 очков, 10 подборов и 12 передач.

«Индиана» потерпела седьмое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Индиана» — 112:107 (29:27, 30:30, 28:26, 25:24)

Ф: Окоги (24 + 10 подборов), Бриджес (22), Ли (16)

И: Матурин (23), Хилд (22), Макконнелл (18 + 10 подборов + 12 передач)

БК Индиана Пэйсерс
БК Финикс Санс
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