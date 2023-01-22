«Индиана» проиграла «Финиксу» и потерпела седьмое поражение подряд

«Финикс» обыграл «Индиану» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 112:107.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Санз» Джош Окоги, набравший 24 очка. Защитник «Пэйсерз» Ти Джей Макконнелл сделал трипл-дабл — на его счету 18 очков, 10 подборов и 12 передач.

«Индиана» потерпела седьмое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Индиана» — 112:107 (29:27, 30:30, 28:26, 25:24)

Ф: Окоги (24 + 10 подборов), Бриджес (22), Ли (16)

И: Матурин (23), Хилд (22), Макконнелл (18 + 10 подборов + 12 передач)