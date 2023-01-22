«Сакраменто» проиграл «Филадельфии» и прервал серию из шести побед подряд
«Филадельфия» на выезде обыграла «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:127.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сиксерс» Тайриз Макси, набравший 32 очка. На счету защитника «Кингз» Фокса 31 очко.
«Сакраменто» прервал шестиматчевую серию побед, для «Филадельфии» эта победа стала пятой кряду.
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«Сакраменто» — «Филадельфия» — 127:129 (35:27, 39:37, 22:38, 31:27)
22 января. Сакраменто. «Golden 1 Center».
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