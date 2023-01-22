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Сегодня, 06:27

38 очка Мобли принесли «Кливленду» победу над «Милуоки»

Руслан Минаев
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«Кливленд» дома обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:102.

В составе хозяев больше всех набрал форвард Эван Мобли — 38 очков. В «Милуоки» 28 очков и 10 передач на счету Джру Холидея.

«Шарлотт» в гостях был сильнее «Атланты» — 122:118.

У «Хорнетс» 34 очка набрал Терри Розье. В составе «Атланты» 26 очков на счету Дежонте Мюррея.

«Миннесота» благодаря 44 очкам Энтони Эдвардса победила «Хьюстон» — 113:104.

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«Кливленд» — «Милуоки» — 114:102 (23:26, 27:21, 36:34, 28:21)

22 января. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

«Атланта» — «Шарлотт» — 118:122 (31:25, 34:24, 28:36, 25:37)

22 января. Атланта. «State Farm Arena».

«Миннесота» — «Хьюстон» — 113:104 (26:26, 24:26, 37:32, 26:20)

22 января. Миннеаполис. «Target Center».

БК Атланта Хокс
БК Кливленд Кавальерс
БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Хьюстон Рокетс
БК Шарлотт Хорнетс
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