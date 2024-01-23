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Сегодня, 07:29

43 очка Дюранта помогли «Финиксу» обыграть «Чикаго» и одержать шестую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Финикс» дома победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:113.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кевин Дюрант, набравший 43 очка. Лучшим у гостей был Коби Уайт (26 очков).

«Финикс» одержал шестую победу подряд и занимает шестое место в Западной конференции НБА. «Чикаго» идет девятым на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Чикаго» — 115:113 (22:37, 27:29, 34:24, 32:23)

23 января. Финикс. Footprint Center.

Баскетбол
НБА
БК Финикс Санс
БК Чикаго Буллз
Кевин Дюрант
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