43 очка Дюранта помогли «Финиксу» обыграть «Чикаго» и одержать шестую победу подряд

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«Финикс» дома победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:113.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кевин Дюрант, набравший 43 очка. Лучшим у гостей был Коби Уайт (26 очков).

«Финикс» одержал шестую победу подряд и занимает шестое место в Западной конференции НБА. «Чикаго» идет девятым на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Чикаго» — 115:113 (22:37, 27:29, 34:24, 32:23)

23 января. Финикс. Footprint Center.