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Сегодня, 07:02

Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Даллас», Дончич оформил трипл-дабл

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бостон» в гостях победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:110.

Дабл-дабл за «Бостон» оформил Джейсон Тейтум (39 очков и 11 подборов). Самым результативным игроком хозяев стал Лука Дончич, в активе которого трипл-дабл (33 очка, 18 подборов и 13 ассистов).

«Бостон» лидирует в Восточной конференции НБА. «Даллас» идет восьмым на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Бостон» — 110:119 (26:24, 33:41, 24:29, 27:25)

23 января. Даллас. American Airlines Center.

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Даллас Маверикс
Лука Дончич
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